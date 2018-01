Siderúrgicas investem US$ 7,4 bilhões O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Marco Polo Lopes, anunciou que as empresas siderúrgicas devem iniciar neste ano um programa de investimentos de US$ 7,4 bilhões nos próximos cinco anos. "A nossa capacidade atual de 34 milhões de toneladas será elevado para 44 milhões de toneladas, sem considerar os projetos que se encontram no BNDES", referindo-se à expansão do parque já instalado. Ele salientou que esse aumento de produção é necessário para atender a um mercado externo comprador e também ao mercado interno em recuperação. "O setor siderúrgico vem vivendo um momento bastante favorável e se preparou para isso, pois recém terminou um programa bastante ambicioso de investimentos de US$ 13 bilhões na modernização do setor."