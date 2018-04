Siderúrgicas russas podem cortar produção As principais siderúrgicas da Rússia estão estudando um corte de produção de 10% a 20% em 2002, para reduzir a produção excente, exacerbada pelas sobretaxas do aço nos EUA, segundo informações do jornal Vedomosti. Os cortes estão sendo discutidos pelas siderúrgicas Magnitogorsk, Novolipetsk, Nizhnyi Tafil, Severstal e Zapadno Sibirsky, disse o jornal, citando fonte anônima de uma dessas empresas. As cinco companhias representam mais da metade da produção de aço e ferro laminado da Rússia, que totalizam cerca de 50 milhões de toneladas por ano. É necessário que os sindicatos das siderúrgicas concordem com o corte de produção.