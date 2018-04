Siderúrgicas são principal alvo de investigações anti-dumping A indústria siderúrgica foi alvo de 127 investigações anti-dumping em todo o mundo no ano passado e manteve o primeiro lugar no ranking de setores investigados, repetindo a performance dos dois anos anteriores. O setor respondeu por 36,5% das investigações iniciadas em 2001. O setor químico vem em segundo lugar, com 116 investigações e participação de 33,3%. Os números constam de relatório sobre protecionismo realizado pelo escritório de advocacia britânico Mayer, Brown, Rowe & Maw. Segundo o relatório, os Estados Unidos foram os campeões no que diz respeito à abertura de processos de investigação anti-dumping sobre o aço, respondendo por 44% de todas as investigações envolvendo o insumo e outros metais. Cerca de 71% das investigações norte-americanas envolveram produtos siderúrgicos. No setor químico, 47% das investigações foram abertas pela Índia. O setor respondeu por 72% de todas as investigações anti-dumping abertas pelo país. A exemplo de anos interiores, a indústria química indiana é a mais ativa do mundo em termos de proteção do mercado. Conforme o documento, o volume de investigações bateu recorde no ano passado. Foram 348 investigações iniciadas em 2001 por 24 países, envolvendo 139 produtos diferentes. A média anual dos últimos três anos foi da ordem de 313 casos, contra média de 232 na década de 90 e 139 nos anos 80. Os Estados Unidos e a Índia foram os usuários mais ativos da ferramenta, com 79 e 75 investigações iniciadas, respectivamente. Juntos, os dois países responderam por 44% de todas as investigações anti-dumping de 2001. O relatório cita ainda Comunidade Européia, Argentina, Canadá, Austrália e Brasil entre os países que são importantes usuários do sistema. Pela primeira vez a China se destaca nesse ranking, ocupando a 12ª posição entre os países que recorreram a esse tipo de defesa. O país também foi o principal alvo das investigações, seguido por Coréia e Taiwan. O Brasil ficou em 8º lugar na lista dos países mais investigados. Em seu livro sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC), a assessora econômica da missão do Brasil em Genebra, Vera Thorstensen, dizia que as medidas anti-dumping acabariam se transformando em um importante instrumento contra as chamadas práticas desleais de comércio, não só para tradicionais usuários como EUA, Comunidade Européia, Canadá e Austrália, como por novos usuários como Brasil, Argentina e México. O livro relata que, de 1987 a 1994, ano que antecedeu a criação da OMC, cerca de 1.300 investigações foram iniciadas. De 1995 a 2000, mais 1.600 investigações foram notificadas. As razões para essas preferências são várias: o processo anti-dumping é um instrumento mais ágil e eficiente para se buscar proteção; é um instrumento seletivo contra um país ou uma empresa; não exige compensações como no caso de salvaguardas; e, ainda, permite maior flexibilidade de interpretações, o que facilita o enquadramento de muitos casos dentro da legislação.