Siemens abre caminho para novo comando O presidente-executivo (CEO) da Siemens, Peter Loescher, que ficou sob intensa pressão nesta semana depois de a companhia emitir um alerta de que o resultado pode ficar abaixo do esperado, está pronto para deixar o cargo, sendo substituído por um membro do Conselho de Administração, de acordo com comunicado da empresa de engenharia e tecnologia divulgado na tarde deste sábado.