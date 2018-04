Siemens vai dispensar 1,6 mil na Alemanha A Siemens anunciou ontem que reduzirá em 1,6 mil o número de funcionários em três divisões do setor industrial na Alemanha durante o quarto trimestre fiscal, entre elas a fábrica de lâmpadas Osram. O conglomerado alemão informou que seu lucro líquido caiu 8% no terceiro trimestre fiscal. As encomendas no período recuaram 28%.