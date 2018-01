Simpi acredita que meta permitirá crescimento O presidente do Sindicado de Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi), Joseph Couri, disse que o Banco Central (BC) acertou ao ampliar a meta de inflação para 2003, de 6,5% para 8,5%. "A melhor coisa é enfrentar o problema, dizer a verdade. E 8,5% é bem mais próximo da nossa realidade do que a meta anterior", afirmou. Para Couri, a meta de 6,5% era "só um desejo". Ele ressaltou que deverá haver críticas à medida. "Mas a melhor coisa é que ela permitirá um crescimento maior da economia neste ano", disse. Se o governo mantivesse uma meta apertada, teria que manter os juros muito altos, o que prejudicaria o crescimento. O próprio BC projetou um crescimento do PIB de 2,8%, ante 2002. Couri prevê que o setor da micro e pequena empresa crescerá 3,5% neste ano.