Simule os seus gastos com energia elétrica A Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE-RS) mostra como simular os gastos e a quantidade de kWh. O site da concessionária calcula o consumo dos principais eletrodomésticos residenciais, baseado no tempo aproximado de cada um. Para saber quanto se gasta por aparelho, basta acessar o site e digitar o número de aparelhos de cada tipo e o seu tempo de uso diário. O cálculo do gasto em kWh é instantâneo, mas o valor da tarifa corresponde aos preços cobrados pela CEEE-RS, que podem ser diferentes dos praticados por outras empresas. Além disso, o racionamento não atingirá a Região Sul, portanto os valores não correspondem às sobretarifas e bônus definidos pelo governo federal. Todos serão obrigados a economizar energia, exceto aqueles que consomem até 100 kWh por mês. A meta foi estipulada em 20%. Quem não economizar pode ter sua energia cortada. O aumento na tarifa também está previsto e atinge duas faixas de consumidores. As contas entre 201 kWh e 500 kWh terão um acréscimo de 50% no montante que ultrapassar os 200 kWh. O consumo que exceder 500 kWh será sobretaxado em 200%. Acesse o site para fazer o seu cálculo no link abaixo e programe a economia dos 20%.