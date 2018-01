Sinais animadores na construção civil

Depois de uma fase crítica de estagnação, o setor de construção civil vai gradualmente recobrando o ânimo. Os últimos dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicam que o Índice de Confiança da Construção (ICST) avançou 2,7 pontos em julho, em relação a junho, atingindo 70,7 pontos, o maior nível desde agosto de 2015 (72,4 pontos).

Padrão semelhante revelaram no mesmo período o Índice da Situação Atual (ISA-CST), com avanço de 1,0 ponto, indo para 62,7 pontos, a segunda alta consecutiva; e o Índice de Expectativas (IE-CST), com crescimento de 4,4 pontos, atingindo 79,3 pontos, o maior nível desde abril de 2015.

Tais resultados são muito baixos em termos históricos, como mencionou a FGV, mas podem ser indicativos de que o pior já pode ter passado. Há cerca de dois meses, no auge da crise política e com a indefinição sobre os rumos da economia, o setor amargou o seu pior momento. Mais recentemente, o clima começou a mudar.

“As indicações de retomada de obras paradas e de novas contratações nos programas governamentais, assim como as perspectivas mais positivas para a economia, reduziram o pessimismo setorial”, observou a coordenadora da FGV/Ibre Ana Maria Castelo.

O governo do presidente em exercício Michel Temer não demorou a perceber os efeitos econômico-sociais altamente prejudiciais que teria a paralisação abrupta do programa Minha Casa, Minha Vida, tendo determinado que as obras previstas, especialmente na chamada Faixa 1, tivessem continuidade.

De acordo com a mesma orientação, o Ministério do Planejamento anunciou há pouco que serão retomadas 2 mil obras inacabadas de pequeno porte, iniciadas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Igualmente importante foi a fixação dos novos tetos de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, num ambiente de inflação sob controle, o que favorece a contratação de empréstimos.

Problemas permanecem, como evidencia o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da Construção, calculado pela FGV. Embora o Nuci tenha crescido 0,8 ponto em julho, em relação ao mês anterior, chegando a 64,4%, o maior nível desde março, ainda não voltou ao patamar do primeiro trimestre.

Apesar das sinalizações positivas, ainda não se pode confirmar uma tendência firme de recuperação.