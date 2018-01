Sinais de ajuda à Argentina aliviam mercados Sinais de que a Argentina pode conseguir antecipar ou até ampliar os aportes financeiros do pacote liderado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em dezembro de 2000, no valor de cerca de US$ 40 bilhões. Com isso, o dólar caiu durante a maior parte da manhã. A tendência de baixa, porém, mostrou que não é firme e as cotações oscilam. Os analistas continuam afirmando que todas as notícias positivas que têm vindo da Argentina não solucionam o problema do país. Porém, o conjunto de avanços que a Argentina tem conseguido, com algumas declarações sugerindo apoio externo, está mantendo o dólar no Brasil dentro de uma margem de oscilação que não excede muito a R$ 2,50 no teto e não passa de R$ 2,40 no piso. A expectativa de um acordo do Brasil com o FMI também contribui para este comportamento do câmbio. "Para sair disso, agora, só com notícias realmente muito boas e que sinalizem uma solução definitiva para a Argentina", dizem os analistas. Nessa lista de soluções definitivas não está incluída, por exemplo, a antecipação de recursos do FMI. Esses já estão embutidos nas cotações atuais e antecipá-los seria só mais uma pequena melhora no ambiente. Uma verba suplementar que o país venha a conseguir, no entanto, já pode ter um peso positivo maior no mercado. Mas, mesmo que isso ocorra, os investidores vão continuar esperando a boa notícia definitiva, que é a retomada do crescimento do país. E, para isso, muitos acreditam que a desvalorização cambial é inevitável. Eles argumentam que essa seria a única forma de trazer a competitividade de volta à Argentina. Para o mercado, a entrada de novos recursos do FMI, com o objetivo de reforçar as reservas, garantiria uma sobrevida ao país vizinho. Mas operadores insistem em dizer que o movimento da população e de investidores que provoca queda de depósitos e das reservas ainda preocupa. E também pesa negativamente a queda na arrecadação de impostos (de 8,7% em julho em relação a julho de 2000). Se o país não produz caixa, o risco de não pagamento persiste - afinal, qualquer dinheiro que entre estará fadado a acabar em algum momento. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4810, com queda de 0,56%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,200% ao ano, frente a 25,300% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,38%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 2,26%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,20%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,23%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.