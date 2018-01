Sinais positivos para trabalhadores O otimismo com a economia brasileira começa a bater no bolso dos trabalhadores. Economistas, institutos de pesquisa e técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) falam em recomposição da massa de rendimentos e aumento da renda dos empregados. A massa é a soma de rendimentos dos trabalhadores. A melhora da massa representa aumento do poder de compra e recuperação do estoque de empregos. Especialistas acreditam que uma recuperação da renda aconteça no segundo semestre. Em fevereiro, o economista Gustavo Madi Rezende, da LCA Consultores, esperava para este ano queda de 3,1% na massa de rendimentos e de 2,6% no rendimento médio real dos ocupados. A previsão agora é de 1,3% na massa e queda de 1,5% nos rendimentos. A pesquisa Seade-Dieese apontava, de janeiro do ano passado a janeiro deste ano, queda de 9,5% no índice de rendimento médio real dos ocupados, e de 7% na massa de rendimentos. Atualmente, o diretor técnico da entidade, Sérgio Mendonça avalia que a massa pode parar de cair ou ficar perto de 1%. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também traz dados positivos. A massa salarial dos trabalhadores nas fábricas aumentou 0,6% de janeiro a fevereiro. Os economistas ouvidos na reportagem apostam em inflação anual entre 6% e 7%, suficiente para provocar perdas nos salários. Porém, num cenário de recuperação, todos esperam ganhos na remuneração no segundo semestre. Isso porque a criação de empregos e o otimismo com o futuro devem provocar boas ondas de negociações entre sindicatos e empresas.