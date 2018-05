Sinal analógico será desligado a partir de 2015

O governo pretende desligar o sinal analógico de televisão de 1,6 mil municípios em 2015. Um decreto presidencial publicado ontem flexibilizou o prazo de desligamento das transmissões analógicas para janeiro de 2015 a 2018. Antes, a previsão era de que o processo ocorreria de uma só vez, em 2016.

Atualmente, 40 geradoras e cerca de 4 mil retransmissoras de TV ainda trabalham com o sinal analógico no País. "Trabalhamos com o desligamento de 730 retransmissoras no primeiro ano, atingindo 2 mil municípios, mas estamos tentando reduzir esse número para 1,6 mil cidades. Quanto menor a quantidade, menos traumático é o processo", afirmou o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins.

Mais cedo, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, adiantou que as maiores cidades devem ser as primeiras a passar pelo processo. "A ideia é fazer o desligamento mensalmente, a partir de 2015, começando pelas regiões metropolitanas, onde a população já migrou para o digital."