Sindicalistas defendem ajuda do governo à Varig A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziela Baggio, e a presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, defenderam hoje a ajuda do governo para a recuperação da Varig. Elas participaram nesta terça-feira de uma reunião de credores governamentais da empresa com o presidente em exercício, José Alencar. Segundo elas, a discussão, que continua no Palácio do Planalto, está sendo feita em cima das três propostas apresentadas para a reestruturação da companhia, mas ainda não há uma certeza sobre qual deverá ser defendida pelos credores oficiais na reunião de amanhã, no Rio de Janeiro, do Conselho de Credores da Varig. Segundo Graziela Baggio, alguma decisão terá que ser tomada amanhã sob pena de a Varig perder, no dia seguinte, a proteção de uma liminar concedida pela justiça norte-americana, que impede o arresto (embargo) de 12 aviões por uma empresa de leasing. Ela confirmou que estão na reunião representantes da Infraero, BR Distribuidora, Banco do Brasil e BNDES. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Murilo Portugal, também participou do encontro, mas deixou há pouco a reunião. Ele não quis fazer comentários sobre a reunião.