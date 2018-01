Sindicalistas e empresários discutem reforma trabalhista Representes de empresários e centrais sindicais de trabalhadores voltam a discutir amanhã a reforma trabalhista e sindical. A 4ª Reunião das Confederações de Empresários com as Centrais Sindicais acontecerá na sede da Força Sindical, em São Paulo, às 10h. Além de Força e Central Única dos Trabalhadores (CUT), representarão os trabalhadores a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), a Central Autônoma de Trabalhadores (CAT) e a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). Do lado dos empresários, participam a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).