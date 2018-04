Sindicalistas franceses contra venda do Sudameris para Itaú O jornal francês La Tribune informou hoje que os funcionários do Sudameris recorreram a um tribunal de Paris para tentar impedir a venda do banco para o Itaú. O diário financeiro, citando fontes sindicais do Sudameris, disse que a oferta de compra apresentada pelo Banco Itaú não inclui um compromisso de não realizar demissões. O maior banco italiano, IntesaBci, que controla o Sudameris, está realizando o negócio para reduzir suas operações na América Latina e se concentrar no leste europeu. A sede do Sudameris está localizada na capital francesa.