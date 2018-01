Sindicalistas vão intensificar campanha pró-aposentados Sindicalistas de todas as centrais de trabalhadores do País decidiram hoje intensificar, a partir do próximo dia 23, a campanha para reajuste dos benefícios pagos pela Previdência para aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo. Em conjunto, as centrais farão no dia 23 uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, para cobrar um reajuste dos benefícios em índice similar aos 16,67% concedido ao mínimo, numa premissa de exigir recomposição e o aumento real dos valores recebidos pelos aposentados. Uma outra mobilização nacional será decidida em reunião prevista para o dia 16. Também no dia 16 sairá uma agenda de reivindicações, cobrando do governo medidas que beneficiem os aposentados, como a mudança da data-base dos reajustes, sempre acompanhando o salário mínimo; o pagamento do benefício em prazo menor do que os atuais 15 primeiros dias do mês; a antecipação de metade do 13º salário, como acontece com os trabalhadores da ativa; e a diminuição do preço dos medicamentos, especialmente por meio de diminuição da carga tributária. "É natural que qualquer segmento da sociedade reivindique recomposição do poder de compra e aumento real de seu rendimento. Com os aposentados não deve ser diferente e a nós cabe reivindicar", disse, em entrevista coletiva, o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício. Perdas acumuladas De acordo com estudos produzidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), enquanto o salário mínimo apresentou um ganho real, acima da inflação medida pelo INPC, de 30,46%, entre maio de 1995 a maio de 2005, os beneficiários da Previdência que recebiam a partir de 1,33 salário mínimo, acumularam perda de 2,18%, no mesmo período. "Com a reforma da Previdência e o fim da vinculação entre o mínimo e o benefício pago a aposentados e pensionistas, houve um achatamento dos benefícios pagos, pois aqueles que ganhavam mais de um mínimo não obtiveram os mesmos reajustes concedidos ao mínimo", afirmou o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. "Vamos discutir com o governo formas para atenuarmos esse problema e tentar obter algum ganho real para aqueles que recebem mais de um mínimo. Em último caso, não descartamos pedir a volta da vinculação", acrescentou. Segundo o diretor-técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, 96% dos aposentados e pensionistas do País recebem de benefício até cinco salários mínimos, tendo como valor médio R$ 436. Déficit da Previdência Cientes do déficit acumulado pelo sistema público previdenciário do País, que pode atingir R$ 50 bilhões este ano, os sindicalistas entendem que um reajuste maior para os beneficiários pode ser absorvido pela União, caso o governo combata a sonegação pelas empresas e também reduza os juros e o superávit primário. "A cada ponto que a Selic cai, o País economiza R$ 8 bilhões. Se tivermos juros reais de 6% a 7% ao ano, e reduzirmos o superávit primário, temos condições de equilibrar as contas da Previdência", argumentou Paulinho. "É importante também negociar uma agenda mais ampla para os aposentados, que não fique isolada apenas nos valores dos benefícios. Devemos pensar em alternativas", acrescentou Ganz Lúcio, do Dieese.