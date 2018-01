Sindicato acusa Eletropaulo por descumprir liminar O Sindicato dos Eletricitários do Estado de São Paulo (Sinergia CUT) deverá entrar hoje na Justiça com uma petição para punir a Eletropaulo pelo descumprimento da liminar, ainda em vigor, que proíbe o corte de energia se não houver segurança para que o funcionário efetue o desligamento. A ação vai requerer aplicação de multa de R$ 5 mil por dia para cada empregado. A petição será impetrada pela advogada, Tânia Tosetti, e julgada pela mesma juíza que concedeu a liminar contra as distribuidoras. Além da multa, o sindicato solicitará que o caso seja oficiado ao Ministério Público para apuração do crime por desobediência e aplicação das penalidades. A ação também vai requerer fiscalização pela Delegacia Regional do Trabalho para apuração do número de trabalhadores envolvidos no caso. Estima-se que a empresa tem cerca de 3 mil representantes em campo atuando. A Eletropaulo já havia anunciado anteriormente que a decisão de efetuar os cortes de energia foi tomada com aval de seu departamento jurídico. Sobre o pedido de punição, a direção da empresa diz que só vai se manifestar após a decisão do juiz. A liminar foi concedida no dia 17 de julho, acatando os argumentos de Ação Civil Pública impetrada pelo sindicato para garantir o direito de recusa aos trabalhadores, do quadro próprio e de empreiteiras, que podem se transformar em alvo de revolta. A ação determina que as empresas se abstenham de exigir dos trabalhadores a execução dos cortes motivados pelo não cumprimento das metas, enquanto não houver comprovação da adoção de medidas de segurança para preservar a integridade física e a saúde dos eletricistas.