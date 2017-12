Sindicato aprova redução de horas extras na Embraer Os reflexos da nova concordata aberta pela companhia americana US Airways, um dos grandes clientes da Embraer, até agora não causam preocupação aos metalúrgicos de São José dos Campos. A Embraer suspendeu a entrega de aviões para a empresa americana e admitiu reavaliar as horas extras que estavam sendo feitas pelos trabalhadores. No Sindicato dos Metalúrgicos, o corte nas horas extras foi visto de forma positiva. "Consideramos boa esta redução, já que é uma antiga reivindicação do sindicato. Antes, os metalúrgicos estavam trabalhando até aos finais de semana", informou o presidente do sindicato, Adilson dos Santos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a Embraer está analisando a contratação de 500 funcionários temporários, conforme acordo feito no mês passado com a categoria. Eles também não acreditam que a crise da US Airways acabe em demissões na Embraer ou em suas fornecedoras.