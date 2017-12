Sindicato das distribuidoras monta plantão para coibir O Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), que representa as maiores distribuidoras do setor, montou neste final de ano uma esquema especial de plantão em São Paulo e no Rio de Janeiro para impedir o agravamento das fraudes no setor. A entidade espera uma onda de liminares a partir de ações impetradas por pequenas distribuidoras de combustíveis que se especializaram em fraudes fiscais. Essas distribuidoras têm se aproveitado do período de recesso do Poder Judiciário, que este ano começa amanhã (20), e das férias forenses, que vão até o final de janeiro, para se beneficiar temporariamente da isenção do pagamento de impostos, principalmente a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Esse período de inatividade do Judiciário dificulta a cassação das liminares e favorece a ação fraudulenta dessas distribuidoras por um período mais longo. "É uma prática que vem se demonstrando comum entre os que utilizam a indústria de liminares para sobreviver no mercado", explica o diretor jurídico do Sindicom, Guido Silveira. Quando as liminares chegam a ser cassadas, os responsáveis pela fraude já embolsaram os recursos que deveriam ter sido recolhidos ao governo, lucrando milhões de reais. "Algumas distribuidoras passam todo o ano sem fazer nenhuma retirada e, quando conseguem a liminar, levam milhões de litros para seu estoque, que serão jogados no mercado a um custo menor, oferecendo concorrência desleal a quem paga devidamente seus impostos", argumentou o diretor do Sindicom. O cerco à essa indústria de liminares ocorreu a partir de um trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). "Tivemos uma atuação direta junto aos juízes, nos Estados, acompanhando o dia-a-dia e orientando-os no sentido de estancar essa sangria", destaca. "O cerco foi fechado", corrobora o procurador Clayton Eduardo Prado, chefe da Procuradoria Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo(PGE). Prado informa que, atualmente, quando uma liminar nesse sentido é concedida, o Tribunal de Justiça age imediatamente no sentido de cassar a decisão.