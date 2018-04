Sindicato dis que greve no BC tem adesão de 85% O presidente nacional do Sinal, David Falcão, disse que os servidores do banco poderão entrar em greve por tempo indeterminado já na próxima semana. "Isto ocorrerá se a nossa paralisação de 72 horas não surtir o efeito esperado", afirmou durante assembléia realizada na tarde de hoje em frente ao edifício-sede do BC em Brasília. No ano passado, os servidores do banco fizeram uma greve de 33 dias, a mais longa de toda a história do BC. Até o momento, os sindicalistas não receberam do governo nenhuma sinalização de que terão suas reivindicações atendidas. No seu primeiro dia, a greve de 72 horas contou com a adesão de 85% a 90% dos servidores do BC, segundo o presidente nacional do Sinal. "Tivemos um crescimento da adesão em relação ao que vimos na semana passada", disse. Na paralisação de 48 horas da semana passada, Falcão disse que o movimento teve a participação de 65% a 70% dos empregados do BC. "Está havendo uma conscientização maior dos nossos problemas", disse. Para a direção do BC, a adesão à greve de ontem foi de apenas 44,81%. O movimento foi mais forte, de acordo com o presidente nacional do Sinal, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. "Nestas cidades, a adesão ficou entre 95% e 97%", afirmou. No Rio, os operadores do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) também cruzaram os braços. O Demab é o responsável pela realização de operações para equilibrar a liquidez do sistema financeiro e pelos leilões de swap cambial. Segundo a direção do BC, a paralisação de ontem teve a adesão de 52,94% dos funcionários do Demab. Instalado em Brasília, o Departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin) também foi fortemente afetado pela greve de hoje. Dados da própria direção do BC indicam que, neste departamento, adesão ao movimento grevista chegou aos 92,16%. O Depin é o responsável pela aplicação dos recursos das reservas internacionais e também pela realização dos leilões de câmbio no mercado à vista. Apesar disso, o presidente do Sinal de Brasília acredita que a greve não afetará as operações do Depin e do Demab. "A greve cria dificuldades. Mas não chega a impedir a realização de operações dos dois departamentos", disse.