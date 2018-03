Sindicato diz que 19 empresas deram aumento de 10% O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, Eleno José Bezerra, afirmou que metalúrgicos de 19 empresas da capital paulista obtiveram hoje reposição salarial de 10%, depois de terem entrado em greve. "Para um primeiro dia de greve foi um resultado maravilhoso", disse. Segundo ele, o aumento beneficiará 1,1 mil funcionários. Entre as empresas que concederam os aumentos, de acordo com Bezerra, estão a Losano Fios e Cabos, a Locsa e a Aratel. As outras 21 empresas paralisadas hoje terão um novo dia de greve nesta quinta-feira, disse. O sindicalista afirmou que os trabalhadores de outras 10 ou 12 metalúrgicas da capital não vão trabalhar amanhã. Segundo ele, será proposto aos trabalhadores que 1% do primeiro pagamento do aumento seja destinado ao programa Fome Zero.