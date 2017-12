Sindicato diz que greves do BB e Caixa se alastram no País A greve no Banco do Brasil teve adesão hoje de 90% dos funcionários de 15 capitais, envolvendo 60 mil grevistas, segundo balanço divulgado pela Confederação Nacional dos Bancários (CNB). O banco não forneceu números sobre a paralisação. Na Caixa Econômica Federal, o movimento também atingiu 90% em nove capitais, com paralisação de 25 mil bancários, segundo o sindicato. A Caixa informou que 78,5% das agências em todo o País funcionaram normalmente. O movimento poderá ser ampliado nesta quinta-feira, apesar de o BB ter reaberto negociações com representantes dos bancários. Nova proposta só deverá ser analisada nesta quinta-feira pela manhã.