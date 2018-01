Sindicato: Eletropaulo faz cortes ilegalmente O Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo (Sinergia), filiado à CUT, denunciou hoje a Eletropaulo ao Ministério do Trabalho por descumprimento da liminar judicial obtida pela entidade na semana passada, que proíbe as distribuidoras de exigir de seus funcionários diretos e indiretos que realizem cortes de luz caso haja risco de segurança. A denúncia pede também que seja cobrada a multa prevista de R$ 5 mil diário por trabalhador, a apuração de crime de desobediência e a fiscalização para apurar o número exato de trabalhadores envolvidos nos cortes efetuados pela distribuidora. A multa, pelos cálculos do Sinergia, pode chegar a R$ 15 milhões. A Eletropaulo iniciou na segunda-feira os cortes de luz dos consumidores que não cumpriram a meta de racionamento pelo segundo mês consecutivo. Em torno de três mil empregados estão envolvidos na tarefa. De acordo com o sindicato, a Eletropaulo foi a única concessionária a descumprir a decisão judicial, válida para todas as distribuidoras do Estado de São Paulo por meio de duas liminares obtidas pelo Sinergia CUT. A Eletropaulo afirmou hoje que continuará realizando os cortes.