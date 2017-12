Sindicato fará assembléia para negociar com a Volks O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fará nesta segunda-feira uma assembléia na fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, às 14h30, para debater as negociações com a montadora. Nos últimos dias, segundo a entidade, ocorreram seis reuniões entre representantes dos sindicatos e da empresa. Em nota, o sindicato informa que os dirigentes da Volks não aceitaram as propostas dos sindicalistas. A Volkswagen anunciou uma reestruturação no dia 3 de maio que prevê uma série de medidas para cortar custos, incluindo demissões de 4 mil a 6 mil empregados até 2008.