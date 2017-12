Sindicato lança campanha contra demissões nos bancos A Confederação Nacional dos Bancários (CNB) lançou hoje uma campanha nacional contra demissões que estão, segundo a entidade, ocorrendo nos bancos privados. Levantamento preliminar feito pela CNB indica que 7 mil bancários foram demitidos este ano, principalmente por causa de fusões entre bancos. "A perspectiva para 2004 é ainda pior. Tudo indica que não haverá espetáculo do crescimento, mas sim espetáculo das demissões. Por isso, temos de nos mobilizar", afirmou o presidente da CNB, Vagner de Freitas. A CNB disse ter informações que o Bradesco, maior banco privado do País, deverá demitir 12 mil bancários no primeiro trimestre do ano que vem. O Bradesco tem hoje 66 mil bancários. O presidente da CNB afirmou que a direção do Bradesco "negou que as demissões vão ocorrer", mas ele quer que o banco venha a público negar as dispensas. O Bradesco informou, por meio da assessoria, que não tem programa de demissões. Além do Bradesco, segundo Freitas, o HSBC, o ABN-Real/Sudameris e o Santander/Banespa devem demitir em 2004. A CNB prepara para o próximo dia 18 um dia nacional de paralisação contra as demissões. Freitas não descarta a possibilidade de os bancários de quatro bancos realizarem uma greve conjunta. "Primeiros vamos fazer a campanha. Se não houver jeito, vamos partir para a paralisação", afirmou. A entidade afirmou que já alertou o caso para o Ministério do Trabalho e o Congresso Nacional.