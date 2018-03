Sindicato orienta continuidade da greve da Caixa

Segundo a nota do sindicato, em negociação com os representantes dos bancários,a proposta é classificada como insuficiente "porque não houve avanços em relação à isonomia de direitos, à valorização salarial no Plano de Cargos Comissionados e não há melhoria nas condições de trabalho, com a contratação suficiente de bancários".

Antes do fim das negociações, a assessoria de imprensa da Caixa informou que o banco apresentou proposta de acordo à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) e informou que aguardava o resultado das assembleias, de hoje,13, e amanhã,14. Amanhã haverá assembleia na sede do sindicato, na região central de São Paulo, às 16h.