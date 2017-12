Sindicato pede que bancários aceitem proposta do BB A Confederação Nacional dos Bancários informou hoje que a direção do Banco do Brasil apresentou uma nova proposta que prevê o cumprimento integral da convenção coletiva da categoria, assinada com os bancos privados por meio da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Pela nova proposta, o reajuste de 12,6% será aplicado sobre todas as verbas salariais. A confederação dos bancários vai orientar que os trabalhadores aceitem os termos apresentados e, nas assembléias que devem ocorrer ainda hoje, decidam pela suspensão da greve, iniciada na última terça-feira. Em relação à greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, a confederação informa que o movimento cresceu e já atinge 16 capitais. A direção do banco ainda não chamou os sindicalistas para negociar, segundo os bancários.