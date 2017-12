Sindicato promete reagir à saída da Inepar de Jacareí O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos pretende reagir a qualquer atitude da empresa Inepar, de Jacareí, de transferir suas instalações para a unidade de Araraquara, no interior do Estado. ?Jacareí não pode perder tantos empregos, vamos lutar, levar o problema para a comunidade, fazer de tudo para que ela fique aqui?, afirmou o diretor do sindicato José Donizete Almeida. Atualmente em Jacareí são cerca de 350 trabalhadores. Segundo a Inepar, o processo de várias transferências, incluindo a de Curitiba (PR) para o interior de São Paulo, vai propiciar uma redução de 27% nos custos fixos e um aumento no resultado geral da empresa de mais de 30 milhões de reais por ano.