Sindicato quer funcionários no Conselho da Petrobras A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vai reivindicar uma vaga no Conselho de Administração da Petrobras, agora sob gestão de um ex-sindicalista, o senador José Eduardo Dutra. "Vamos reabrir a discussão sobre a participação de funcionários no conselho para que tenhamos representação nas decisões da companhia", disse o diretor da FUP Fernando Carvalho. Segundo ele, a entidade vai esperar uma posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de levar a proposta ao presidente da companhia e ao Ministério de Minas e Energia, que preside o conselho. "Espera-se que Lula tome como uma nova diretriz a participação de empregados nos conselhos de todas as estatais e não só da Petrobras", disse. A FUP quer que os trabalhadores se unam e elejam um nome para compor o conselho. Os acionistas da companhia se reúnem no dia 22 para decidir pela ocupação das duas cadeiras que ficaram vagas depois da última reunião, que aprovou a nova composição do conselho com os membros do governo PT. Na cerimônia de posse de Dutra na Petrobras, a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, disse que a participação de funcionários no Conselho de Administração da empresa ainda estaria sendo avaliada pelo governo Lula. A Petrobras tem seis diretorias, com salários de cerca de R$ 27 mil, que são disputadas por nomes do PT, de partidos aliados e de dentro da empresa. Especula-se no mercado que o ex-governador Anthony Garotinho, que apoiou Lula no segundo turno, continua no páreo por uma cadeira de direção. O secretário-executivo do ministério, Maurício Tolmasquim, disse hoje que ainda não há prazo para a divulgação de novos nomes para a diretoria, que deve ser referendada pelo Conselho de Administração.