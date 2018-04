Sindicato realiza passeata com funcionários da Embraer O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), promoveu uma passeata no começo da manhã desta sexta-feira com funcionários do primeiro turno da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.(Embraer). Os sindicalistas pararam os ônibus que levam os trabalhadores à empresa, por volta das 5h30 de hoje, em frente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De lá, seguiram em caminhada de cerca de meia hora para a Embraer. Durante o percurso, acompanhados por um carro de som, os sindicalistas colocaram em votação, aprovados pelos funcionários, tópicos como exigir do presidente Lula medidas imediatas para barrar as mais de quatro mil demissões anunciadas ontem pela empresa e a reestatização da Embraer. De acordo com o sindicato, uma assembleia está marcada para o final da manhã de hoje, em frente à empresa, com os funcionários do terceiro turno, demitidos na noite de ontem.