Sindicato vai se reunir com interventor no Banco Santos O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região confirmou hoje que amanhã, às 10 horas, estará reunido com Vânio Aguiar, interventor do Banco Central no Banco Santos, na sede da instituição em São Paulo. Participarão do encontro dois diretores do sindicato - um deles é Ana Paula da Silva -, mais técnicos da entidade dos departamentos Jurídico e Econômico. "Vamos mostrar ao interventor nossa preocupação quanto aos empregos dos 320 bancários, mais o pagamento da Participação de Lucros e Resultados (PLR) deste ano", comentou Ana Paula. Embora a dirigente do sindicato admita que há dificuldades para receber a primeira parcela da PLR até o dia 26, devido à intenção do BC, ela acredita que é possível tentar obter a remuneração relativa aos bons resultados registrados pelo Banco Santos no primeiro semestre, quando o lucro apresentado em balanço foi de R$ 46,67 milhões. Até a sexta-feira, a maioria dos funcionários do Banco Santos não pode mexer nos salários depositados no dia 12 porque os recursos foram bloqueados pela intervenção do BC.