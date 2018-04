Sindicato venezuelano prorroga greve por 24 horas O maior sindicato da Venezuela, o CTV, que representa mais de 1 milhão de trabalhadores do setor público, vai estender a greve nacional iniciada hoje por mais 24 horas, com fim previsto para às 6h (horário local) da manhã de quinta-feira. A informação foi dada pelo presidente do sindicato, Carlos Ortega, em entrevista a uma rede local de tevê. "Devido à agressão do governo, vamos estender a greve", declarou Ortega, provavelmente se referindo às inserções do governo com mensagens contra a greve, durante todo o dia, em emissoras de rádio e televisão. Em razão disso, a organização Cofavic, em defesa dos direitos humanos, vai pedir uma intervenção contra o governo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA). Segundo o advogado constitucionalista Allan Brewer, a campanha contra a greve é "absolutamente ilegal". A chamada "cadena nacional", prevista na Constituição, prevalece sobre todas as transmissões de emissoras de rádio ou tevê e deve ser utilizada pelo presidente ou vice-presidente para informar a nação sobre acontecimentos importantes, disse o advogado. Nas inserções do governo que foram ao ar durante o dia, figuraram desde entrevistas com o presidente Hugo Chávez e o vice-presidente Diosdado Cabello, a reportagens sobre escolas e empresas em funcionamento normal, que contrariam a convocação para a greve. A maior câmara de comércio do país, a Fedecamaras, cujos associados respondem por mais de 60% do PIB de US$ 110 bilhões da Venezuela, também apóia a extensão da greve, segundo o presidente da organização, Pedro Carmona.