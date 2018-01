Sindicatos discutem criação de nova central Representantes de cerca de 150 sindicatos de todo o País reúnem-se terça-feira, em São Paulo, para discutir a formação de uma central sindical. Um dos idealizadores do projeto, José Avelino Pereira, destaca que a idéia é reunir prioritariamente os trabalhadores do mercado informal e os pequenos empreendedores. "Com a mudança de governo, estamos nos preparando para enfrentar uma nova realidade no País. E nesse contexto é importante levar em conta quem está no mercado informal e também que cerca de 62% dos sindicatos do País não estão filiados a nenhuma grande central sindical", disse Pereira, que foi um dos fundadores da Força Sindical, é dissidente da Social Democracia Sindical (SDS) e também vice-prefeito da cidade paulista de Clementina pelo PPS, destaca que os 150 sindicatos reúnem cerca de dois milhões de trabalhadores. Neste encontro, serão estabelecidos o estatuto da nova central e a diretoria provisória. "Nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio de 2003, faremos o nosso congresso e escolheremos a diretoria definitiva da central. Pretendemos reunir representantes de 600 sindicatos", afirma. O nome da entidade, denominada Central Brasileira dos Trabalhadores e Empreendedores (CBTE), também será colocado em discussão na terça-feira. "Se alguém tiver uma sugestão melhor, iremos acatar," diz. Segundo Pereira, a nova central não pretende ter vínculos partidários. "Estamos abertos a filiados de todos os partidos políticos, inclusive do PT", afirma. Assim como os dirigentes das grandes centrais sindicais do País, tais como a CUT, CGT e Força Sindical, Pereira também é defensor da aprovação das reformas necessárias ao desenvolvimento do País, tais como a previdenciária e a tributária. Mas não concorda com algumas teses dos colegas sindicalistas, como o fim do imposto sindical. "Nem todas as propostas das outras centrais são de nosso interesse, mas queremos sentar com o novo governo e participar das discussões do pacto social. Só não vamos engolir certos pratos prontos", disse, numa referência às propostas elaboradas pelas outras entidades sindicais. Entre os sindicatos e federações que já confirmaram presença na reunião estão o dos trabalhadores da construção civil do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, o Sindicato da Saúde do Rio de Janeiro, as federações interestaduais de bancários de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos (SP) e de Itatiba (SP), Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Guarulhos (SP), Sindicato dos Calçadistas de Birigüi (SP) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado de São Paulo, entre outros. Pereira também convidou representantes do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) para o encontro.