Sindicatos ligados à CUT rejeitam greve da Força Sindical Os maiores sindicatos dos metalúrgicos do Vale do Paraíba, localizados em São José dos Campos e Taubaté, ficarão fora do movimento da Força Sindical organizado para acontecer a partir de quarta-feira. Ligados à CUT, as entidades que envolvem cerca de 43 mil trabalhadores afirmaram que não pretendem apoiar protesto da central rival. As atividades dos dois sindicatos acontecem a partir do dia 3 abril, quando haverá a entrega da pauta de reivindicações aos empresários em São Paulo. Entre as reivindicações, os metalúrgicos querem reposição da inflação de 10,39% (de janeiro a novembro), gatilho salarial de 3% e redução da jornada semanal de trabalho de 40 para 36 horas, sem alteração do salário. Na região do Vale do Paraíba, apenas os sindicatos das cidades de Lorena, Guaratinguetá e Cruzeiro pretendem aderir ao movimento a partir de quarta-feira. Segundo o presidente do sindicato de Cruzeiro, José Odário de Souza, a greve vai depender da assembléia. "Tudo indica que as paralisações vão acontecer, mas vamos esperar a reunião geral na quarta-feira" afirmou Souza, cujo sindicato reúne cerca de 3 mil trabalhadores. Em Lorena, a direção do sindicato afirmou que, por enquanto, não haverá movimento. "Vamos aguardar novas orientações", disse o presidente da entidade, Geraldo Donizete.