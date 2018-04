Sindicatos pedem intervenção do governo na venda do ABN O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, recebeu nesta terça-feira, 24, o presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), Vagner Freitas, que manifestaram preocupação com possíveis demissões decorrentes da compra do banco ABN Amro, controlador do Banco Real no Brasil, pelo britânico Barclays. Segundo eles, a fusão da instituições financeiras causará a demissão de 23 mil bancários em todo o mundo. No Brasil, o Banco Real possui 31 mil funcionários. O receio dos trabalhadores é que as operações brasileiras do Banco Real não façam parte da fusão e sejam vendidas para o Banco Santander, Itaú ou HSBC. Até o momento, a direção do Banco Real não recebeu os representantes dos bancários, apesar das solicitações de audiências feitas tanto pelo sindicato quanto pela confederação. Na próxima quinta-feira, quando haverá uma assembléia de acionistas dos dois bancos em Amsterdã, os bancários prometem realizar uma manifestação em São Paulo para protestar contra as possíveis demissões. O local e o horário ainda não foram definidos. O ministro Lupi afirmou que o Banco Real precisa firmar um compromisso para garantir os empregos dos funcionários no País. Apesar disso, ele não confirmou se vai participar ou intermediar as negociações entre os bancos e os representantes dos bancários.