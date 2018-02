Sindicatos redefinem áreas de abrangência Depois de 11 anos de briga judicial, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Sindicato de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra chegaram a um acordo que redefine suas respectivas bases. A base do Sindicato do ABC, além de São Bernardo do Campo e Diadema, passa a incorporar Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Já o Sindicato de Santo André e Região passa a ser formado por Santo André e Mauá.