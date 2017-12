Sindicom aponta queda no consumo de combustíveis em 2003 O consumo de combustíveis no País fechou o ano passado 7,2% abaixo de 1999, quando tinha atingido seu ponto máximo. Desde então, apesar do pequeno crescimento em 2002, as vendas de combustíveis têm-se mantido praticamente estagnadas nos últimos quatro anos, conforme dados de levantamento recém-concluído pelo Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom). Com base nos dados da entidade, a queda sobre 2002 foi de 3,4%, No ano passado, foram comercializados 46,82 milhões de metros cúbicos dos três combustíveis pesquisados, sendo 15,77 milhões de gasolina, 29,49 de óleo diesel e 1,56 de álcool. As estatísticas da entidade foram concluídas este mês e retratam o equivalente a 75% dos mercados de gasolina, óleo diesel e álcool hidratado brasileiros, vendidos pelas empresas que compõem o Sindicom. Perspectivas Apesar da queda na venda dos combustíveis em 2003, a expectativa dos especialistas que acompanham o setor é de que o consumo de combustíveis deverá ser beneficiado com a esperada retomada da economia. O presidente da Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis), Luiz Gil Siuffo Pereira, estima que ?para cada um ponto porcentual de retração econômica, o consumo de combustíveis cai até cinco pontos". O presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim, diz que a retomada econômica já teve efeitos no consumo de gasolina. A empresa vendeu até 4% mais nos últimos dois meses do ano passado do que no mesmo período em 2002, depois de amargar queda nas vendas durante o ano todo. "O consumidor corta a gasolina de seu orçamento assim que as contas apertam um pouco. É um dos primeiros itens, mesmo não tendo havido aumento no ano passado", diz o executivo.