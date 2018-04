Sindipeças quer facilitar compra de carro popular A diretoria do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) reúne-se nos próximos dias com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) para discutir a criação de uma nova modalidade de financiamento para a compra de automóveis pela população de baixa renda. O Programa "Carro Próprio" foi apresentado na semana passada para o presidente Fernando Henrique Cardoso, que determinou o agendamento de novas reuniões para tratar do assunto. As informações são do presidente do Sindipeças, Paulo Butori. Ele lembrou que os dirigentes das empresas de autopeças já se reuniram também com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sergio Amaral, e com representantes do Banco do Brasil. A proposta do Sindipeças tem como objetivo facilitar a compra de veículos pela população de baixa renda, a fim de reduzir a ociosidade do setor automotivo, de quase 50% da capacidade instalada. O "Carro Próprio" contemplaria consumidores com renda familiar entre cinco e dez salários mínimos mensais, que ao adquirir Letras do Tesouro Nacional seriam beneficiados pela isenção dos impostos federais incidentes sobre os veículos, tais como IPI, PIS e Cofins, que correspondem a mais de 20% do valor de um carro "popular". O consumidor desembolsaria uma prestação média de R$ 179,00 durante 36 meses - levando-se em conta um veículo com preço de R$ 15 mil. Depois desse período, ele poderia resgatar o título e ainda receberia um certificado, uma espécie de bônus, que lhe daria direito a adquirir o carro numa concessionária sem pagar os impostos federais. O valor restante para a compra do carro - de cerca de 50% - poderia ser financiado pelo cliente por um banco de montadora ou instituição financeira independente. Segundo Butori, a idéia é alcançar um consumidor que hoje está fora do mercado. "Estamos falando de veículos que a montadora normalmente não venderia e de impostos que o governo não teria normalmente", disse. O presidente do Sindipeças já apresentou a proposta para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Ricardo Carvalho. A entidade, entretanto, ainda não se manifestou oficialmente sobre o programa.