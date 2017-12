Sindipeças reabre negociação com metalúrgicos A diretoria do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) decidiu reabrir as negociações com a Força Sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, segundo nota publicada hoje na página da entidade na internet. "Em resposta ao movimento das centrais sindicais pela antecipação da data-base, marcada para novembro, a diretoria do Sindipeças informa que após consulta às empresas associadas decidiu reabrir as negociações", informa o texto. A nota afirma que "nem greves nem concessões salariais irresponsáveis, que seguramente acarretarão desemprego, são boas respostas para o impasse". O Sindipeças havia conseguido dos trabalhadores uma trégua nas greves, até a próxima quinta-feira, quando deverá acontecer nova reunião.