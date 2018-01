Sindipetro faz manifestação contra leilões da ANP Começou por volta das 11h uma manifestação do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro LP), em Santos, na Baixada Santista, em protesto contra os leilões das bacias de petróleo e de gás natural. Nesta terça-feira acontece a 8ª Rodada de Licitações de áreas para exploração de petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Entretanto, a Justiça garantiu na segunda uma liminar eliminando a restrição de ofertas por empresa, instrumento criado pela ANP com o objetivo de evitar concentração de áreas nas mãos de poucas petrolíferas. O coordenador do Sindipetro LP, Waldomiro Pereira Filho, estima que 400 pessoas participam da passeata. De acordo com a Polícia Militar havia 200 manifestantes no local durante esta manhã. Membros do Sindicato dos Metalúrgicos, bancários e servidores municipais também participam do ato, além de líderes estudantis e manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Pereira Filho criticou a realização dos leilões. "Estamos indo na contramão da história e dos outros países latino-americano. Estão vendendo a soberania nacional", afirmou. A passeata saiu da frente da sede do Sindipetro LP, no bairro Vila Mathias, e deve percorrer 3km até o centro de Santos. Manifestações com o mesmo objetivo estão sendo realizadas em outros locais do País, como na Avenida Paulista, em São Paulo.