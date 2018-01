Sindipetro-NF decide pelo fim da paralisação dos petroleiros

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), à qual o Sindipetro-NF é ligado, já havia decretado o fim da paralisação na sexta-feira da semana passada (13/11), mas os sindicalistas do Norte Fluminense não acataram a decisão e optaram por seguir parados por conta própria.

Nas assembleias realizadas hoje, 556 votaram pelo fim da greve, 255 foram contra e 16 se abstiveram da votação. O Sindipetro-NF manteve o estado de greve para discutir eventuais descontos de dias trabalhados.

Segundo informações divulgadas pela FUP, o sindicato vai informar à Petrobras que os trabalhadores estão à disposição da empresa. As escalas voltarão a ser seguidas normalmente e a orientação é que os funcionários assumam seus postos e busquem instruções para reembarque nas plataformas.

Até ontem, cinco plataformas de produção em áreas maduras estariam sob comando dos grevistas e com a operação comprometida. Segundo estimativas da Petrobras, a produção foi reduzida em 1,7 milhão de barris desde o início do movimento.

Já a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), entidade que segue em greve e reúne cinco sindicatos, informou hoje em sua página no Facebook que vai convocar novas assembleias, diante da aprovação do fim da greve no Norte Fluminense. Na manhã desta quinta, 19, a direção da FNP havia indicado a manutenção da greve.

"Com as cinco bases da FNP e as duas bases da FUP em greve, entendíamos que ainda era possível arrancar uma proposta melhor da companhia, sobretudo o abono dos dias parados e a garantia de nenhuma punição", diz a FNP, em nota. "Entretanto, diante deste novo quadro, a FNP entende que o poder de mobilização da categoria está muito prejudicado. Neste momento, seria um erro sacrificar as bases ainda em luta com o indicativo de continuidade da greve", acrescentou a entidade.