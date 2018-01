Sindireceita diz contar com adesão de 90% da categoria O presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita), Paulo Antenor de Oliveira, informou à Agência Estado que a paralisação iniciada hoje conta com adesão de cerca de 90% da categoria em todo o País. Os técnicos iniciaram hoje mais uma paralisação de três dias e prometem nova greve para a semana que vem. Eles já haviam feito, na semana passada, uma greve de 72 horas que afetou o trabalhos nos portos e aeroportos e prejudicou o resultado da balança comercial brasileira. Os técnicos protestam contra a forma de criação da Super Receita - estrutura que reunirá em um mesmo órgão a Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência e estará vinculada ao Ministério da Fazenda.