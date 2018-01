Sinduscon: Custo Unitário Básico cresce 0,31% O Custo Unitário Básico (CUB), calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (Sinduscon-SP) no estado de São Paulo, registrou elevação de 0,31% em dezembro, em comparação a novembro. No ano de 2000, o CUB apresentou aumento de 6,85%. O CUB reflete a variação mensal dos custos da construção civil e, entre outras utilizações, serve para reajustar as parcelas devidas em contratos de compra e venda de imóveis em construção que o usam como indexador. Segundo o Sinduscon-SP, em dezembro os custos das construtoras com a mão-de-obra subiram em média 0,19%; e com os materiais de construção, 0,47%. No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista foi de R$ 584,47 por metro quadrado.