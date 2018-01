Sinduscon-RJ pede substituição da TR O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-RJ), Roberto Kauffmann, entregou segunda-feira ao presidente do Banco Central, Armínio Fraga, uma carta pedindo a substituição da TR por "um índice adequado ao reajuste das cadernetas de poupança e dos contratos de financiamento imobiliário". A carta não diz que índice seria o adequado, mas observa que ele deve proteger a poupança da inflação, fazer os valores financiados retornarem ao sistema e dar confiabilidade, viabilidade, previsibilidade e estabilidade aos financiamentos habitacionais. Entre as medidas sugeridas na carta está também a permissão para que o poupador deduza do Imposto de Renda uma parcela do saldo médio de sua poupança. O Sinduscon-RJ também propõe que os juros pagos nas prestações dos financiamentos do SFH possam ser descontados do IR e que eles sejam limitados a 10% ao ano. A carta também pede que a totalidade dos recursos da poupança, com exceção dos depósitos compulsórios no BC, seja aplicada em financiamentos habitacionais.