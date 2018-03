Sinduscon-SP: déficit habitacional caiu 3,3% em 2008

Em nota, o Sinduscon informou que a metodologia para o cálculo do déficit foi alterada. No caso da coabitação, o déficit passou a ser considerado somente quando uma das famílias que dividem a moradia demonstrou a intenção de se mudar. Isso contribuiu para a redução do déficit habitacional. Outra mudança foi a constatação de que o número de famílias é menor do que o estimado inicialmente, a partir de recontagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total do déficit em 2008, o Estado de São Paulo participa com 1,139 milhão de unidades habitacionais.