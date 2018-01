SindusCon-SP define em agosto voto para Fiesp O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) distribuirá, no próximo dia 20, as cédulas rubricadas para a consulta estatutária que definirá o voto da entidade nas eleições da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). As cédulas serão enviadas às associadas do sindicato pelo correio e devem retornar à sede da entidade, com a indicação à presidência da Fiesp, até o dia 29. A apuração está marcada para 2 de agosto. Candidato a vice-presidente da Fiesp na chapa de Cláudio Vaz, o presidente do SindusCon-SP, Artur Quaresma Filho, pediu licença do cargo em 9 de julho. Quaresma, que foi substituído pela vice-presidente Maristela Honda, retorna à presidência da entidade após a divulgação do resultado da consulta estatutária. O SindusCon-SP se propôs a realizar um debate entre os dois candidatos à presidência da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf e Vaz, em 12 de julho, porém o encontro foi cancelado em decorrência da agenda de Skaf. De acordo com a entidade, o candidato respondeu negativamente ao convite por meio de carta, na qual alegou outro compromisso previsto para o mesmo dia. Três dias após a apuração da consulta à presidência Fiesp, o SindusCon-SP dará posse à nova diretoria, que ficará à frente da entidade no biênio 2004/2006. No mesmo dia, 5 de agosto, os membros da diretoria vão eleger o novo presidente da entidade que, em 10 de agosto, indicará o delegado responsável pelo depósito do voto da entidade na eleição da Fiesp, de acordo com o resultado da consulta interna.