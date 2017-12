SindusCon-SP eleva a 6,8% projeção de expansão em 2004 O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) anunciou nesta quarta-feira que o setor deve crescer 6,8% em 2004, superando em mais de 2,5 pontos percentuais a previsão inicial de crescimento de 4,5%, feita no primeiro trimestre. Se a elevação se confirmar, o setor conseguirá reverter a queda de 5,2% verificada no ano passado, segundo dados revisados do IBGE. O resultado, entretanto, não possibilitará a recuperação das perdas acumuladas nos últimos três anos, de aproximadamente 10%. De acordo com o presidente do sindicato, João Cláudio Robusti, o crescimento esperado para este ano não será percebido por toda a cadeia da construção. "Os números são bons porque a base de comparação está muito deprimida e somente as grandes empresas da construção vão se beneficiar deste crescimento." Para o próximo ano, a expectativa é de manutenção do desempenho, porém com o ritmo mais lento. Conforme o sindicato, a projeção de incremento é de 4,6%.