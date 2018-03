Sinduscon-SP: emprego na construção tem novo recorde

Em nota, o presidente do Sinduscon-SP, Sergio Watanabe, informou que os dados sobre emprego demonstram o descolamento entre a atividade da construção civil e a da indústria de materiais de construção. Segundo Watanabe, mesmo com a queda do nível de emprego que ocorre sazonalmente no fim do ano, o saldo de 2009 será positivo.

No Estado de São Paulo, foram contratados 4,6 mil trabalhadores em outubro, 0,71% a mais que em setembro. No fim de outubro, havia 654,3 mil empregados com carteira assinada na construção paulista. No ano, o setor criou 61,9 mil novos postos de trabalho no Estado.

No município de São Paulo, 3,1 mil pessoas foram contratadas no mês, com crescimento de 1% em relação a setembro. No ano, o total de novas contratações chegou a 34,2 mil. No fim de outubro, o setor contratava 319,8 mil pessoas na construção paulista.