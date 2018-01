SindusCon-SP mantém proposta de reajuste em 5,91% O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) informou que a proposta de reajuste de salários para os trabalhadores da construção civil continua em 5,91%, mesmo índice apresentado há dois dias ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP) e Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo (Feticom-SP). Em nota distribuída à imprensa, o SindusCon informou estar disposto a continuar as negociações com os trabalhadores, que segundo a entidade empresarial, não quiseram marcar novas rodadas de negociações e exigem reajuste de 10%. De acordo com informações do SindusCon-SP, desde o dia 12 de abril, os empregados da construção civil têm realizado paralisações de suas atividades. No dia 12, após manifestação em frente à sede da entidade empresarial, 3 mil entraram em greve; no dia 13, 4,5 mil; e ontem, 2 mil trabalhadores interromperam suas atividades. Para o SindusCon-SP, o número é pequeno se comparado com a totalidade dos empregados formais do setor em São Paulo, que chega a 170 mil.