Sinduscon-SP protesta contra aumento do Cofins O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (SindusCon-SP), Artur Quaresma Filho entregou no Ministério da Fazenda, um estudo sobre os impactos negativos, para a construção civil, das mudanças introduzidas pela Medida Provisória 135, que vai elevar em 153% a alíquota da Cofins a partir de fevereiro. No documento, o SindusCon-SP argumenta que, constitucionalmente, a Cofins não pode ser alterada por Medida Provisória. E que diversos pontos da MP ensejam dúvidas em relação ao cálculo da contribuição nos negócios de longo prazo que caracterizam a construção e a incorporação imobiliária. "Em conseqüência, haverá insegurança jurídica quanto à implementação e à permanência das mudanças propostas", alerta o sindicato. O sindicato propõe que o governo agregue, como insumo dedutível da base de incidência da Cofins, a prestação de serviços para as construtoras, inclusive os custos com a mão-de-obra e os respectivos encargos. Com isso, o impacto da elevação dessa contribuição para as empresas tributadas pelo regime do lucro real seria consideravelmente atenuado. Segundo Artur Quaresma, o Ministério da Fazenda mostrou receptividade às propostas e informou que o órgão deverá realizar ainda neste mês uma reunião com a cadeia da construção civil, para tratar especificamente do impacto das mudanças da Cofins. "O Ministério manifestou profunda preocupação com a questão e quer um tratamento específico para a cadeia do setor", disse Quaresma.