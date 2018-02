Sistema calcula chance de desempregado obter vaga

Começou a funcionar nesta terça-feira, 17, uma nova ferramenta tecnológica para calcular a possibilidade de colocação no mercado de trabalho para quem está desempregado. O sistema, batizado de Termômetro Nacional do Emprego, foi desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ligada à Universidade de São Paulo (USP).

Para consultar seu grau de empregabilidade, o internauta deve entrar no endereço eletrônico e responder a questões pessoais como idade, sexo, grau de instrução, estado civil e número de filhos. No campo profissional, são solicitadas informações como experiência, renda mensal por domicílio e há quanto tempo o internauta está procurando emprego. Veja o modelo abaixo:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crédito: Reprodução/Termômetro do Emprego

O sistema pode ser acessado por trabalhadores de várias regiões metropolitanas em todo o País, como São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a partir desta terça.

O sistema processa as informações e fornece um porcentual de empregabilidade, que pode variar de 0 a 100. Esse número representa as chances do trabalhador de conseguir a vaga no mercado de trabalho nos próximos 30 dias. A ferramenta também mostra uma estimativa média de remuneração e o tempo estimado que o trabalhador deverá permanecer no novo emprego. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.